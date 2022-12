17-12-2022 10:29

Segni particolari: insuperabili. Continua a regalare soddisfazioni la rassegna iridata di Melbourne che in questa mattinata consacra anche la staffetta 4×50 misti maschile.

A compiere l’impresa ci hanno pensato Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Leonardo Deplano che in 1.29.79 non solo si prendono l’oro ma firmano anche il nuovo record del mondo. Per la prima volta nella storia una nazione scende sotto il muro dell’1.30.

A completare il podio ci hanno pensato Stati Uniti con il crono di 1.30.37 e la squadra di casa australiana in 1.30.81; entrambe hanno siglato il nuovo record nazionale ma non è bastato contro un’Italia supersonica.

Con questo successo l’Italia conquista il quarto oro ai Mondiali in vasca corta.