15-10-2022 15:30

Dopo la cocente delusione della sconfitta in semifinale contro il Brasile, l’Italvolley femminile cerca di chiudere il Mondiale 2022 con un sorriso almeno parziale nella finale per il 3° posto contro gli Stati Uniti. Al GelreDome di Arnhem, lo stesso palazzetto dove lo scorso 24 settembre si era aperta con tante speranze l’avventura di Egonu e compagne nella fase a gironi, l’obiettivo è battere le campionesse olimpiche in carica, superate in semifinale dalla Serbia, per conquistare il primo bronzo iridato nella storia dell’Italia femminile ai mondiali, terza medaglia dopo l’oro del 2002 e l’argento del 2018 conquistato al termine della finale persa contro la Serbia.

ITALIA-USA

1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET ITALIA – USA –

Volley femminile, Italia-Usa: i precedenti

Sorridono agli Stati Uniti gli ultimi precedenti con l’Italia. Gli Usa si sono infatti imposti negli ultimi due confronti diretti alle Olimpiadi, 3-1 nel 2016 e 3-2 nel 2020, ultima gara della fase a gironi prima che le Azzurre venissero eliminate ai quarti dalla Serbia, a propria volta sconfitta in finale proprio dalle statunitensi. Successo invece dell’Italia nell’ultimo precedente ai Mondiali: nella seconda fase a gironi del 2018 la squadra di Mazzanti si impose per 3-1.