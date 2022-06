Mondiali Wollongong, Bennati apre a Nibali

04-06-2022 12:27

Potrebbero rientrare anche i Mondiali Wollongong nel programma con cui Vincenzo Nibali chiuderà la sua carriera da professionista.

Per il siciliano infatti, annunciata l’intenzione di ritirarsi a fine stagione, quelle da cui a fine anno saranno le ultime corse di sempre e, proprio per questo motivo, il c.t. azzurro Daniele Bennati è parso decisamente propenso a fargli indossare anche la maglia della Nazionale per un’ultima volta nella gara più importante.

“Smettere alla sua età rientra nella normalità delle cose. Dobbiamo essere contenti di aver visto correre un campione del suo calibro” ha spiegato spiega il commissario tecnico toscano alla Gazzetta dello Sport.

“E chissà che a fine stagione non voglia lasciare il segno tornando a vestire la maglia azzurra per il campionato del mondo in Australia. Sarebbe il finale perfetto dopo una carriera di trionfi”.