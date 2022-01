Monica Bertini, la conduttrice volto del calcio Mediaset: la svolta

13-01-2022 11:59

Nella scacchiera del nuovo assetto televisivo, scaturito dalla decisone di assegnare i diritti della Serie A a DAZN, Monica Bertini si è conquistata un ruolo di maggiore visibilità nel palinsesto sportivo di Mediaset. L’addio a Cologno Monzese di Giorgia Rossi, giornalista di punta e conduttrice molto stimata, ha consentito che emergesse Monica Bertini, collega dallo stile differente ma altrettanto apprezzata e seguita dal pubblico.

Monica Bertini: gli inizi

Professionista dal curriculum assai denso di esperienze importanti, appassionata di sport e di calcio e con un percorso lineare, Monica Bertini è di origine parmense.

Classe 1983, dopo aver frequentato il liceo scientifico, ha frequentato a Milano la facoltà di Scienze della Comunicazione e si è laureata, scegliendo poi di proseguire gli studi specializzandosi grazie a un Master in giornalismo sportivo.

Monica Bertini: la carriera televisiva

La sua carriera professionale è ricca di passaggi importanti, ma che ne evidenziano anche la costanza e la tensione a perfezionarsi nella conduzione televisiva: Monica Bertini, ad oggi, è volto del tg di Sportmediaset e conduttrice di approfondimenti che sottolineano la sua capacità di mantenere anche in uno studio fermamente una linea, la scaletta, un racconto televisivo fondamentale nella televisione moderna.

Quindi, riuscita ad ottenere una prima importante opportunità a Sportitalia, Monica è passata poco dopo a Sky, precisamente nella redazione di SkySport24, acquisendo una serie di competenze acquisite anche on the job notevoli come un’esperienza in una all news può offrire.

Così passa a Mediaset, che la valorizza e le affida un ruolo importante fino a questa stagione che ne segna un ulteriore passaggio: le vengono affidati ruoli sempre di maggiore visibilità, da ultimo la conduzione degli spazi dal box nella Supercoppa italiana.

Monica Bertini a Tiki Taka

Con la positività di Piero Chiambretti, presentatore e autore di Tiki Taka, a Cologno si opta per la soluzione Bertini a rimarcare quanto l’azienda punti sulle qualità e sullo stile imposto da Monica Bertini.

Ad Oggi, la giornalista si è soffermata sul suo stile:

“Io non devo insegnare nulla a nessuno, entro nelle case degli italiani per fare quattro chiacchiere con loro e parlare di calcio e sport. La semplicità e la chiarezza le uniche linee guida possibili. Rispetto a Giorgia Rossi sono molto diversa, come stile e approccio”.

Monica Bertini: la vita privata

Molto riservata sulla sua vita privata, ha vissuto una lunga relazione con il calciatore Giovanni La Camera, suo ex marito.

“È durata dieci anni, non due, come ho letto su qualche giornale. Ho dei bei ricordi, è finita perché ci siamo scoperti essere come fratelli piuttosto che altro. Sono ancora molto legata a lui”.

