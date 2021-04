Montecarlo, Rublev rullo compressore: in finale trova Tsitsipas

Sarà Tsitsipas-Rublev l’atto finale dell’edizione 2021 del Masters 1000 di Montecarlo. Il russo, stupendo vincitore ieri contro Nadal, ha continuato imperterrito la sua marcia sulla terra monegasca anche in semifinale dove, superando Casper Ruud, si è guadagnato il diritto di contendere al greco il titolo.

È bastata un’ora e venti minuti al numero 7 del mondo per avere la meglio sullo scandinavo, bravo e caparbio in ogni caso a impensierire in tutti e due set il rivale di giornata. In entrambi i parziali infatti Ruud ad un certo punto si è trovato a gestire un break di vantaggio, un gap che però Rublev è sempre riuscito a ricucire con la solidità e la profondità dei propri colpi.

Il russo classe 1997 sfiderà quindi per il nono titolo in carriera Stefanos Tsitsipas, avversario con cui i precedenti sono in perfetta parità (3 vittorie per parte) e contro cui, ad Amburgo nel 2020, Rublev ha già vinto una finale sulla terra.

OMNISPORT | 17-04-2021 17:37