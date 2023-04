Montecarlo, Rublev vendica Sinner: battuto Rune in rimonta

Il tennista russo si è imposto 5-7, 6-2, 7-5 sul danese vincendo così il primo Masters 1000 in carriera.

La terza volta è quella buona: Rublev ha vinto il primo Masters 1000 in carriera battendo Rune in finale a Montecarlo e “vendicando” così Sinner, che ieri è uscito sconfitto dalla semifinale contro il danese.

Rublev è riuscito a vincere in rimonta contro Rune, chiudendo i conti 5-7, 6-2, 7-5. Un match equilibrato fino alla fine, con il russo però che a partire dal secondo set è cresciuto molto prendendo in mano la situazione. Il danese è rimasto in partita, ma alcuni errori gli sono costati il trionfo finale dopo 2 ore e 33 minuti. Per Rublev è il 13° titolo in carriera, il sesto russo a conquistare un Masters 1000 dopo Safin, Medvedev, Davydenko, Chesnokov e Khachanov.

Queste le parole a caldo di Rublev: “Non so che dire…sono contento. Lottando,ci sono arrivato. Nel terzo, sotto 4-1 con palla break pensavo di non avere più chance di vincere. Così mi sono detto: “Puoi anche perdere, ma questa volta, per favore, credici sino in fondo””.

Rublev, oltre a collezionare il suo primo titolo 1000, si riconferma dunque numero 6 nel ranking Atp. Ottimo percorso quello di Rune, che però in finale questa volta ha dovuto subire lui una rimonta cocente.