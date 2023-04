Vincenzo Montella alla Gazzetta dello Sport: “Sarà una partita apertissima, a determinare sarà un episodio, un colpo di classe”

17-04-2023 09:13

Sulle prime pagine della Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Milan Vincenzo Montella, racconta come vede lui il ritorno di Champions League tra Napoli ed i rossoneri di Pioli.

Il pensiero di Montella: “Il ritorno di Osimhen sposterà l’equilibrio della partita per come attacca la profondità, per come riempie l’area e per le abilità nel gioco aereo. Con lui il Napoli si riconosce di più, cambia il suo modo di giocare, come cambierà di conseguenza per il Milan”. Conclude poi l’ex attaccante della Roma: “A questi livelli è impossibile fare calcoli. Sarà una partita apertissima, a determinare sarà un episodio, un colpo di classe. È una sfida tutta nuova, il vantaggio dell’andata si annulla. E mi aspetto anche uno stadio Maradona strapieno e che canterà dall’inizio alla fine”.