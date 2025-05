Il montepremi vinto da Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2025, prize money iperbolico e confronto pre squalifica

Tutte le info relative ai guadagni del numero 1 del ranking in questa stagione e nell'anno precedente: che cosa ha comportato a livello di introiti la squalifica

Il montepremi incassato a Roma, derivante dalla qualificazione alla finalissima contro Carlos Alcaraz, ha risollevato anche la voce introiti relativa al 2025 per Jannik Sinner il quale, fermo tre mesi a causa della squalifica scontata a seguito dell’accordo con la Wada.

Il numero 1 del ranking mondiale, dopo la vittoria degli Australian Open, aveva optato per una soluzione sofferta ma convenuta con il suo staff legale in merito al caso Clostebol che di fatto ha bloccato la sua stagione al trionfo australiano fino al ritorno agli Internazionali d’Italia che lo ha visto acclamato da sostenitori e tifosi. Con una voce, lato introiti, da aggiungere.

Montepremi Internazionali d’Italia di Sinner

Mercoledì 21 maggio è atteso a Parigi l’arrivo di Jannik Sinner, finalista agli Internazionali di Roma, dove ha conquistato pubblico ed addetti ai lavori dimostrando di aver quasi del tutto recuperato il gap rispetto ai migliori avversari possibili nonostante sia stato costretto, come ha ammesso pubblicamente, ad essere lontano dai campi fino all’effettiva conclusione della squalifica imposta.

Insomma, top con GPS e altri strumenti lo aiutano a migliorarsi ma soprattutto la vicinanza del suo team – da Vagnozzi a Cahill a Panichi – lo ha supportato in questa delicata fase di sospensione che gli ha imposto molto ma contro cui la mentalità di Sinner pare abbia resistito.

Tornando a Roma e al risultato inatteso, a suo dire, della finale contro il rivale Carlos Alcaraz la qualificazione alla finale e l’averla disputata ha riattivato anche questo flusso che – stando a quel che riporta il sito ufficiale dell’ATP – gli ha consegnato 650 punti, mantenuto la sua posizione nel ranking, e il Prize Money pari alla cifra imponente di €523,870 (confermata anche dal sito ufficiale degli Internazionali d’Italia alla voce montepremi, finale). Somma importante, ma non paragonabile a quello che Jannik ha visto sull’assegno per gli AO.

La vittoria e il guadagno agli Australian Open

A inizio 2025, Sinner con la vittoria degli Australian Open per il secondo anno consecutivo ha mantenuto praticamente invariata il suo posto in classifica, i punti che sono stati sovrascritti. Infine, la sua performance straordinaria in Australia gli ha consentito di incassare la bellezza di A$3,500,000 in dollari australiani che equivale a un premio di 2.104.440 in euro.

La sovrapposizione anno su anno

Per avere un’idea di quanto abbia guadagnato, in meno, Sinner anno su anno osserviamo tornei e introiti dell’anno passato. Con la squalifica inflitta al campione altoatesino, il numero effettivo di tornei è inferiore a quelli giocati l’anno passato considerato che, poi, all’epoca la sua posizione nella classifica mondiale ATP non era quella attuale e Jannik partiva dal n° 4. La scalata è nota, fino al 1° posto nel ranking.

La situazione del 2024

Nel 2024, Sinner (da gennaio a maggio) aveva partecipato ai seguenti tornei con i rispettivi introiti:

AO (A$3,150,000),

Rotterdam (€399,215),

Indian Wells (€ 1,015 milioni circa),

Miami ($1,100,000),

Monte-Carlo (€274,425),

Madrid (€161,995).

I guadagni derivanti da ogni voce e che sono riportati di fianco ad ogni singolo evento (le qualificazioni sono differenti, ovviamente) ci forniscono un quadro interessante. Il totale, infatti, ci fa comprendere quanto sia mancato oggi in questi tre mesi di stop forzato.

Il prize money

A quanto ammonta, quindi il prize money del 2024 contro quello del 2025? La cifra indicata è pari a $16,914,035 con 8 tornei vinti contro i $2,830,698 del 2025 e un torneo vinto da gennaio ad oggi.

Il totale, sempre stando ai dati ATP, indicato ammonta in carriera per Sinner alla cifra di $34,362,365 circa 30343785,72 euro.