Jannik Sinner ha battuto nella semifinale dell'atp di Montpellier il francese Fils e adesso in finale avrà la possibilità di raggiungere Berrettini per trionfi nel circuito.

11-02-2023 16:52

Dopo aver battuto Sonego in un derby tutto italiano, Jannik Sinner ha conquistato la finale di Montpellier battendo il padrone di casa Arthur Fils 7-5, 6-2. Adesso il campioncino azzurro, che in carriera ha vinto sei titoli Atp, può raggiungere lo stesso numero di trionfi del rivale connazionale Matteo Berrettini (a quota sette).

Montpellier, Sinner lucido nel primo set

Sinner ha liquidato la pratica Fils in un’ora e 35 minuti di gioco, dopo un primo set però molto combattuto. Un’ottima gestione del match da parte del 21enne altoatesino, che è rimasto lucido soprattutto quando ha dovuto annullare due set point sul 5-4. Successivamente, l’azzurro non ha praticamente più sbagliato nulla, vincendo sette game consecutivi a proprio favore, complice anche il blackout del rivale francese Fils. Per Sinner si tratta della nona finale (per ora sei vittorie in otto ultimi atti di un torneo atp) in carriera nel circuito: affronterà Rune o Cressy.

Montpellier, le parole di Jannik Sinner

Queste le parole di Jannik Sinner dopo la semifinale vinta contro Fils: “Non sono sorpreso di Fils perché è un giocatore incredibile. Ha giocato una partita di alto livello, dimostrando grandi colpi nel primo set. È stato un grande match, gli auguro il meglio per il futuro. La cosa importante è avere sempre un grande team al tuo angolo. Negli ultimi tre anni ho lavorato duro, lui ha un grande team: riuscirà a giocare grandi tornei nel prossimo futuro”.

Sinner è soddisfatto del traguardo raggiunto ed è pronto a prendersi la rivincita a Montpellier dopo un passato non certo glorioso: “Sono felice per la mia prima finale della stagione, ho giocato due buoni match. Non mi interessa il tipo di torneo, quando vai avanti è sempre importante. Soprattutto qui a Montpellier visto che avevo perso due volte all’esordio”.