Montreal, il segreto della Giorgi: "Mai perso la voglia di lottare"

Camila Giorgi è la regina di Montreal: “Questa vittoria conferma che il lavoro svolto era quello giusto – racconta alla Gazzetta dello Sport –. E finalmente vedrò un ranking che mi si addice di più, perché quello degli ultimi tempi non rispecchiava il mio valore. Ho avuto tanti infortuni, tanti problemi e adesso sono qui. Ora gioco meglio, sono in grado di scegliere i colpi da giocare. Non so se si è notato, ma so rallentare e accelerare, il mio gioco è più vario”.

Inevitabili le lacrime dopo la vittoria: “È normale in quel momento essere travolta dalle emozioni. I ricordi, la fatica, tanti anni di duro lavoro. Adesso finalmente festeggio. Non ho mai perso la voglia di lottare, perché fin da piccola ho lottato per questo e sapevo che prima o poi ce l’avrei fatta. Ultimamente poi stavo giocando molto bene, quindi finalmente libera dai problemi fisici ho potuto esprimermi come sapevo di poter fare. E naturalmente più gioco bene e più entro in fiducia. E poi ho un allenatore e uno staff meraviglioso”.

La Giorgi infine ha voluto dedicare un pensiero al padre: “Purtroppo fisicamente non era qui, ma è come se lo fosse. Dedico a lui questo successo perché è grazie a lui se sono arrivata fin qui. Abbiamo lavorato tanto e anche cambiato qualche aspetto del gioco, e durante il giorno ci sentiamo mille volte”.

OMNISPORT | 16-08-2021 08:53