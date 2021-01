Monza, Anastasio rientra alla base

Dopo aver dato un contributo significativo nella stagione culminata con il ritorno in Seri B, seppur a tavolino, Armando Anastasio aveva trovato poco spazio nel Monza nelle prime battute del torneo cadetto, venendo ceduto in prestito al Rijeka sul finire del mercato di settembre-ottobre.

L’esterno napoletano ha però trovato pochissimo spazio in Croazia, da qui la decisione del club brianzolo di riportarlo alla base.

Interrotto il prestito, l’ex Parma torna agli ordini di Cristian Brocchi, ovviamente per restarci, non essendo possibile per regolamento indossare una terza maglia in stagione. Obiettivo, conquistare la seconda promozione in A della carriera dopo quella con gli emiliani del 2018.

OMNISPORT | 18-01-2021 12:33