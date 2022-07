Calciomercato Monza, non solo super attaccanti: ecco due nomi per la difesa

03-07-2022 22:10

La matricola Monza continua a muoversi in modo incessante sul mercato, ma anche per obiettivi più concreti rispetto ai “sogni” Dybala e Icardi. Nelle ultime ore infatti, i brianzoli si sono mossi per puntellare la difesa: prima sono stati fatti dei passi avanti per Kaan Ayhan del Sassuolo, difensore centrale turco dotato di fisicità e soprattutto duttilità (impiegato anche da mediano da terzino destro con la maglia neroverdi).

Il colpo a sorpresa invece viene da un grande club come il Barcellona: si tratta di Oscar Mingueza, difensore centrale classe 1999 dotato di grande tecnica e con presenze in tutte le Nazionali spagnole, dalla Under 23 alla Under 21 fino alla Nazionale maggiore (1 presenza). Mingueza, per il quale il Monza sta lavorando per trovare un’intesa con il club catalano, è stato anche medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo con la Spagna.

