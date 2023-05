Monza, Caldirola: ”Gara più che positiva”

Il difensore del Monza ai microfoni di Dazn: “Il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto, ora dobbiamo fissarne altri”

04-05-2023 11:43

Il difensore del Monza Luca Caldirola, al termine della gara contro la Roma, che si è conclusa con il pareggio per 1-1, ha detto la sua ai microfoni di DAZN. Ecco le dichiarazioni del giocatore dei brianzoli: “Abbiamo fatto una grande gara. Purtroppo siamo andati sotto a causa di una nostra disattenzione, ma siamo stati bravi a recuperare la partita perché contro queste squadre non è mai facile. Abbiamo avuto anche qualche occasione, però non l’abbiamo sfruttata. Nel complesso è stata una gara più che positiva”. Sul fatto che il gol fosse frutto di uno schema: “No, no, è stato spontaneo. Mi sono messo sul secondo palo, la palla è arrivata lì e l’ho impattata bene”.

Conclude poi Caldirola: ”Il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto, ora dobbiamo fissarne altri. Sognare non costa niente, l’ottavo posto è vicino, a un punto… Noi ci giochiamo partita dopo partita, poi quello che viene sarà tutto guadagnato”.