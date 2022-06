Monza: continua il pressing per Petagna e Pessina

28-06-2022 08:42

Non sarà una stagione di passaggio, almeno questo è l’obiettivo del duo Barlusconi-Galliani sul prossimo campionato del Monza.

I due stanno cercando di allestire una rosa competitiva che possa reggere l’urto del cambio di categoria e che possa essere protagonista di un buon campionato. Dopo gli arrivi di Ranocchia e Cragno che vanno proprio in questa direzione, il Monza punta ancora su un duo itlaiano, ovvero Petagna e Pessina, senza dimenticare l’idea Sensi per il centrocampo che dopo sei mesi di prestito in casa blucerchiata è tornato all’Inter dove però non pare trovare spazio nello scacchiere di Inzaghi.

Italiani e bravi ragazzi, questo l’identikit dei giocatori voluti dalla dirigenza brianzola. Tra l’altro sia Sensi che Petagna e Pessina, fanno parte della scuderia Riso per cui la trattativa sarebbe anche più snella e facilitata da un unico interlocutore.

Non sono trattative facili, a Monza lo sanno benissimo, così come non lo sono state quelle – a oggi entrambe più verso il no che il sì – per Belotti e Pinamonti. L’ottimismo c’è, la voglia di fare bene anche, lo dimostrano i primi acquisti di Cragno e Ranocchia, ci vuole pazienza, ma nei pensieri di Berlusconi e Galliani c’è la passione di costruire un grande Monza.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE