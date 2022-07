Monza: Dzeko è l'alternativa a Icardi

06-07-2022 12:04

L’Inter ha fretta di chiudere la trattativa per Paulo Dybala che nelle ultime ore si è un po’ arenata.

Per farlo però, bisogna che il club nerazzurro cerchi di sfoltire i ranghi, soprattutto in attacco. Viste le difficoltà incontrate per trovare una sistemazione soddisfacente a Sanchez, adesso nell’immediato, potrebbe partire Dzeko che rischia davvero di trovare poco spazio con l’arrivo di Lukaku.

In realtà, il bosniaco si sente ancora in forma e vuole ancora essere protagonista da titolare e allora, secondo il Corriere dello Sport, si starebbe facendo largo l’ipotesi Monza, come alternativa di mercato all’ipotesi Mauro Icardi. Galliani e Berlusconi ci stanno già lavorando e chissà che non sia proprio Edin il nuovo centroavanti brianzolo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE