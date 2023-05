Monza, Galliani cerca un titolo femminile in A o in B

La società presieduta da Silvio Berlusconi ha intenzione di entrare anche nel calcio donne a partire dalla prossima stagione

16-05-2023 14:48

Adriano Galliani è impegnato in una vera e propria missione: un titolo femminile in Serie A o B da acquistare per il Monza in vista della prossima stagione. La società presieduta da Silvio Berlusconi vuole dunque sbarcare nel calcio donne al più presto.

Secondo quanto riferito da Tuttocalciofemminile, Galliani e Berlusconi vogliono creare la sezione femminile della squadra che, in campo maschile, al primo anno di Serie A sta facendo molto bene. Sono partite anche le ricerche di persone che potrebbero entrare nel nuovo club. L’allenatore potrebbe essere Antonio Cincotta, ex Fiorentina e Sampdoria. Il Monza avrebbe bussato alla porta del Brescia femminile per chiedere informazioni.