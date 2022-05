Monza, Galliani: "Dal mercato arriverà un regalo per la promozione"

31-05-2022 22:32

Adriano Galliani, nel mezzo dell’euforia per i festeggiamenti per la prima storica promozione del Monza in Serie A, ha speso qualche parola per delineare le strategie sul mercato in vista della prossima stagione.

Queste le sue parole:

“Adesso c’è anche il presidente Berlusconi, domandatelo a lui. Balotelli c’è alla festa stasera e stop, è ospite. Belotti e Pato? Voi mi conoscete, sono scaramantico, non avrei mai iniziato delle trattative senza essere del tutto certo di trovarmi in Serie A. Abbiamo tempo, faremo mercato e ci sarà un regalo promozione importante. Ho realizzato un sogno, qualcosa che non era mai stato fatto in 110 anni. Io sono nato e cresciuto a Monza, aiutare a portarlo in A era un sogno che avevo da sempre dentro di me. Sono la persona più felice del mondo, non ho nessuno nostalgia”.