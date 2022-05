Monza: idea Candreva per la Serie A

30-05-2022 11:30

Non sono nemmeno passate 24 ore dallo storico approdo del Monza in serie A, che immediatamente la società brianzola è partita con la programmazione della prossima stagione.

Il duo Galliani-Berlusconi, come nella loro storia, è pronto a regalare colpi a sorpresa ai tifosi biancorossi per ben figurare nel primo anno in massima divisione. Prima di tutto ci sarà da conquistare la salvezza, poi piano piano cercare di stupire.

Di nomi accostati al Monza ne sono già stati fatti parecchi, uno degli ultimi è quello di Antonio Candreva della Sampdoria. Giocatore molto esperto e che per i blucerchiati non è incedibile. Adesso toccherà a Galliani sferrare il primo colpo: l’esterno della Sampdoria potrebbe quindi presto vestire la maglia dei brianzoli.