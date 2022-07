Monza, il futuro regista arriva dalla Roma?

13-07-2022 21:24

Prosegue la trattativa tra Monza e Roma per portare in Brianza il centrocampista Gonzalo Villar, lo scorso anno in prestito al Getafe.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, la dirigenza lombarda avrebbe trovato un’intesa con lo spagnolo per quanto riguarda l’ingaggio, ma sarebbe ancora al lavoro con la Roma per quanto concerne la formula dell’operazione, che non ha ancora trovato una quadra.

I giallorossi spingono per un prestito con diritto o obbligo di riscatto e con l’opzione di controriscatto a favore; soluzione non gradita da Adriano Galliani. Le due società continuano dunque a mediare per trovare un accordo.

Villar, centrocampista classe 1998, con la Roma ha collezionato già 42 gettoni in Serie A, mentre la scorsa stagione in Spagna sono state solamente 10 le presenze per lui con il Getafe. Monza potrebbe rappresentare una bella occasione per rimettersi in luce per l’ex centrocampista dell’Under 21 delle Furie Rosse.

