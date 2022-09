18-09-2022 00:14

In questa domenica di campionato scenderanno in campo all’U-Power stadium i padroni di casa e la Juventus. Da un lato ci sarà l’esordio di Raffaele Palladino in panchina, dall’altro i bianconeri vanno a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta in Champions con il Benfica. I brianzoli dovranno fare a meno di Petagna, infortunato, e potrebbero puntare con ogni probabilità sul 3-4-3, con Di Gregorio confermato tra i pali.

Più complicata la situazione in casa Juventus con Max Allegri (squalificato e sostituito da Landucci) che dovrà fare a meno di Cuadrado e Milik dopo il rosso rimediato con la Salernitana. Torna Di Maria dal 1’ minuto, disponibile anche Szczesny che si accomoderà in panchina. Sorpresa Gatti al posto di Bonucci.

Monza – Juventus, le probabili formazioni

Monza (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota Carvalho, Caprari. All.: Palladino.

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Gatti, Danilo; De Sciglio, Mckennie, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Di Maria. All.: Landucci.