- Nome: Autodromo Nazionale
- Località: Monza (Italia)
- Coordinate geografiche: 45°37′14″N 9°17′22″E
- Lunghezza del circuito: 5,793 km
- Giri previsti: 53
- Lunghezza gran premio 2026: 306,72 km
- Curve totali: 11
- Curve a destra: 7
- Curve a sinistra: 4
- Senso di marcia: orario
- Anno di costruzione: 1922
- Record della pista: 1’20″901 stabilito da Lando Norris (McLaren) nel 2025
- Competizioni per cui è usato: F1
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Monza?
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5,793 km
- Quanti giri sono previsti al Gp di Monza?
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53
- Quanti km è lungo il Gp d'Italia di F1?
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306,72 km