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Monza, le caratteristiche del circuito Autodromo Nazionale dove si corre il Gp d'Italia

Video scheda sulla pista di Monza: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia e qualche curiosità

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  • Nome: Autodromo Nazionale
  • Località: Monza (Italia)
  • Coordinate geografiche: 45°37′14″N 9°17′22″E
  • Lunghezza del circuito: 5,793 km
  • Giri previsti: 53
  • Lunghezza gran premio 2026: 306,72 km
  • Curve totali: 11
  • Curve a destra: 7
  • Curve a sinistra: 4
  • Senso di marcia: orario
  • Anno di costruzione: 1922
  • Record della pista: 1’20″901 stabilito da Lando Norris (McLaren) nel 2025
  • Competizioni per cui è usato: F1

FAQ

Quanto è lungo il circuito di Monza?

5,793 km

Quanti giri sono previsti al Gp di Monza?

53

Quanti km è lungo il Gp d'Italia di F1?

306,72 km

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