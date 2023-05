Monza-Napoli, moviola: Focus sui tre rigori non fischiati da Cosso

La prova dell'arbitro calabrese al Brianteo analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli

15-05-2023 08:51

Non arbitrava una gara di serie A da marzo Francesco Cosso, il fischietto designato da Rocchi per Monza-Napoli ed è probabile che passerà ancora tempo prima di rivederlo nella massima serie. L’arbitro di Reggio Calabria era stato scelto per una partita di terza fascia alta, visto che il Napoli è già campione, ma è incappato in alcuni scivoloni ed è stato bocciato da tutti per il match vinto per 2-0 dalla squadra di Palladino.

Monza-Napoli, i precedenti di Cosso con le due squadre

Cosso aveva diretto una sola volta gli azzurri in campionato: Napoli-Bologna 3-2 del 16 ottobre 2022

mentre il bilancio dei brianzoli era di: 4 vittorie (tra cui Monza – Verona 2-0, Serie A 2022-23) e 1 sconfitta (Olbia – Monza 2-1, Serie C 2017/18).

Monza-Napoli, Cosso ha ammonito solo due giocatori

Assistito da Raspollini e Affatato con IV uomo Ayroldi, Valeri al VAR e all’AVAR Abbattista l’arbitro Cosso in Monza-Napoli ha ammonito due giocatori, uno dei brianzoli e l’altro della squadra di Spalletti, ovvero Caldirola (M) ed Elmas (N)

Monza-Napoli, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 55′ Bereszynski va giù in area di rigore dopo un contatto con Carlos Augusto. Per Cosso e il Var non ci sono gli estremi per il penalty. Al 67′ Pessina viene anticipato da Osimhen e rovina sul nigeriano: l’arbitro, dopo un silent check del Var, lascia proseguire. Poco dopo Politano penetra in area di rigore del Monza e viene atterrato da Dany Mota che gli cade sopra. Cosso lascia giocare e non viene neanche richiamato al VAR per rivedere l’episodio.

Monza-Napoli, per Marelli c’era rigore su Osimhen

Sugli ultimi due casi a fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega: “Il contatto Osimhen-Pessina è stato valutato come fallo di Osimhen, invece è esattamente il contrario. In questo caso il VAR avrebbe dovuto richiamare l’arbitro all’on-field-review perché c’è calcio di rigore e l’arbitro ha visto la cosa opposta. Il contatto Politano-Dany Mota invece, poco dopo, non è da calcio di rigore, è uno di quegli episodi su cui quest’anno in Serie A si sta sorvolando, considerandoli marginali”.