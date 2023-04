Monza, Palladino aspetta la Fiorentina: “Partita stimolante”

L'allenatore dei brianzoli: “La vittoria sull'Inter ha creato una settimana bellissima e portato entusiasmo e gioia”

22-04-2023 13:04

Un Monza sulle nuvole (forse troppo) dopo la vittoria di San Siro contro l’Inter, attende la Fiorentina. Raffaele Palladino commenta: “Settimana bellissima, ha portato tanto entusiasmo e gioia. Con vittorie come quelle contro l’Inter poi diventa facile preparare le partite, c’è entusiasmo e voglia di fare bene. Il gruppo è composto da ragazzi professionali, pronti per affrontare un’altra grande partita”.

C’è tanta ammirazione per la Viola e per Italiano: “E’ allenata da un grande allenatore che stimo tantissimo come Vincenzo Italiano che ha avuto un ottimo percorso e sta facendo molto bene anche in questa stagione. I risultati che sta conquistando sono sotto gli occhi di tutti, complimenti a lui ed alla società. Sono stati bravi a trovare i giusti automatismi ed è stato anche bravo a cambiare. Da tante partite gioca bene, mi aspetto una squadra affamata e forte anche a livello individuale. Noi vogliamo giocarcela chiaramente”.