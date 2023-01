Monza, Palladino: “Con la Fiorentina sarà impegnativa, Italiano uno dei migliori”

03-01-2023 17:19

Sarà Fiorentina – Monza una delle gare in programma in questa 16ª giornata di serie A.

L’allenatore Raffaele Palladino intervenuto in conferenza stampa si è detto fiducioso : “Siamo molto concentrati su questa ripartenza, vogliamo fare bene anche se sappiamo sarà una gara piuttosto impegnativa, Italiano è uno dei migliori tecnici in circolazione, lo studio già dai tempi dello Spezia, è coraggioso, fa giocare bene le sue squadre, per me è un onore affrontarlo”.

“Mercato? – prosegue il tecnico – Ho dato qualche direttiva alla società in seguito alle partenze ma in linea di massima restiamo così, qui c’è un bel gruppo, coeso, ha voglia di vincere, siamo concentrati sul campo, le voci non ci interessano, e poi non dimentichiamoci che dalla serie C ad oggi sono stati fatti tanti cambiamenti”.

Ed aggiunge: “Lo staff medico sta facendo un ottimo lavoro con Sensi, noi lo aspettiamo, ha avuto un brutto infortunio ma presto tornerà a lavorare in gruppo, anche con Pablo Marì i medici sono stati straordinari, ha recuperato molto in fretta e siamo felicissimi di averlo di nuovo con noi”. “Uno dei nostri obiettivi è vedere t anti dei nostri giocatori in nazionale . Rinnovo? Non è nei miei pensieri, penso solo alla Fiorentina”.