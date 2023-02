Monza, Palladino: “È un punto che pesa come se fossero tre”

Il tecnico dei brianzoli parla post pareggio con la Sampdoria acciuffato in extremis grazie al rigore di Pessina e si dice orgoglioso dei suoi ragazzi, ma fa anche i complimenti agli uomini di Stankovic.

06-02-2023 23:51

È felice ai microfoni di Dazn Raffaele Palladino. Il suo Monza è appena riuscito a strappare all’ultimo respiro un punto pesantissimo contro un’ottima Sampdoria.

“Questa gara mi preoccupava tanto dal punto di vista psicologico e mentale ma avevo visto grande voglia di lavorare in settimana e zero cali di concentrazione nonostante la vittoria in casa della Juventus, ci tengo a fare i complimenti anche alla Sampdoria, sono stati bravi e coraggiosi, ci hanno sporcato tutte le giocate e hanno dimostrato di essere una squadra viva, sono certo lotteranno fino alla fine, è un punto d’oro che vale quasi tre punti, sono soddisfatto della prestazione”.

E aggiunge: “Veniamo da 7 risultati utili consecutivi, conosciamo la nostra proprietà e sappiamo che sono ambiziosi, ma lo ripeterò fino alla fine, il nostro scudetto è la salvezza”. Infine: “Abbiamo fatto un bel percorso, abbiamo creato un gruppo incredibile, non dimentichiamoci la classifica deficitaria di inizio anno, abbiamo tanti stimoli in questo club, ma dobbiamo tenere i piedi per terra”.