Sembra ormai cosa fatta il rinnovo tra il tecnico campano e la squadra brianzola che ha deciso di tenersi stretto il suo allenatore per le prossime due o tre stagioni.

26-05-2023 16:57

Sull’agenda di Adriano Galliani e del tecnico Raffaele Palladino c’à una data segnata in rosso: 5 giugno. È questo il giorno in cui le due parti s’incontreranno per discutere il rinnovo contrattuale. La volontà di proseguire la collaborazione è ferma da entrambe i lati, ecco che allora il 5 giugno potrebbe essere solo una formalità per definire accordo economico e durata (si parla di due/tre stagioni).

Come mai proprio questa data? Lo stesso Galliani alla Gazzetta dello Sport ha affermato: “Abbiamo deciso di rimandare tutto a fine campionato perché fino ad allora saremo concentrati sul difendere l’ottavo posto e sulle partite con Lecce ed Atalanta, la data non è casuale ma è proprio il giorno dopo la fine del campionato, vogliamo sancire quanto prima l’accordo, non ci sono problemi sulla strada del rinnovo”.