Monza, Palladino: “L'Inter sarà bella carica”

Domani la sfida contro i nerazzurri: “Hanno speso molto in questo periodo, ma hanno anche una rosa ampia”

14-04-2023 12:56

Partita difficile quella che attende domani il Monza contro l’Inter, anche se i brianzoli hanno sempre ben figurato contro le grandi. L’allenatore Raffaele Palladino non si fida dei balbettii dei nerazzurri in campionato: “L’Inter è sempre una squadra temibile. Hanno speso tanto in questo periodo ma possono contare su una rosa molto ampia. Vincere in Champions League ti da tanti stimoli e saranno belli carichi. Ci aspettiamo un Inter molto agguerrita. Noi ci ritroviamo spesso a rimontare le partite, è nel nostro dna. Siamo consapevoli di affrontare una grande squadra in uno stadio importante. E mi piacerebbe che proprio al Meazza riuscissimo a consolidare la salvezza”.

Sa già come affrontare la squadra di Simone Inzaghi: “Dobbiamo essere bravi a trovare il giusto equilibrio, ce la possiamo giocare con tutti. Sento che i ragazzi vogliono fare bene”.