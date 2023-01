Monza, Palladino: "Questa è la vittoria dei ragazzi"

14-01-2023 18:02

Da quando c’è lui il Monza ha svoltato del tutto. Allo Zini in casa della Cremonese è arrivata una nuova vittoria per i ragazzi di Raffaele Palladino , che ha espresso tutta la propria soddisfazione in conferenza stampa dopo il successo per 3-2: “I ragazzi sono stati perfetti nei primi 60-65′, siamo andati in vantaggio e sembrava avessimo la partita in mano. Invece ci siamo abbassati, anche per merito della Cremonese”.

“Questa è la Serie A, non mi è piaciuto che abbiamo smesso di giocare – ha aggiunto Palladino -. Dobbiamo essere tutti soddisfatti perché abbiamo fatto una grandissima partita, mi è piaciuto soffrire con i ragazzi e ho perso dieci anni di vita. Questa è la vittoria dei ragazzi”. Su Caprari , autore di una doppietta : “Sono davvero felice per lui, gli mancava il gol. Lo cercava da parecchio e ha fatto un’ottima prestazione”.