Monza, Palladino: "Salvezza? Non abbiamo ancora fatto niente"

12-12-2022 10:47

In un’intervista alla Gazzetta dello sport, il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato della stagione fin qui condotta dalla sua squadra e dalla ripresa del campionato di Serie A prevista per il prossimo mercoledì 4 gennaio. I biancorossi se la vedranno in trasferta con la Fiorentina allo stadio “Artemio Franchi” con fischio d’inizio alle 18,30.

“Ha ragione Adriano Galliani – ha sottolineato Palladino -: da gennaio è come se iniziasse un altro torneo. Il Monza ha dimostrato buone cose, fin qui, ma per ora non abbiamo fatto nulla. La strada per la salvezza resta ancora lunghissima. C’è molto da lavorare”.