Monza-Parma 1-1, pagelle e moviola: prodezza Bonny inguaia Nesta, non basta gol Izzo, reclamati tre rigori

Una rete del neoentrato attaccante parmigiano ricaccia in gola la gioia del successo ai brianzoli, l'arbitro Manganiello lascia giocare anche troppo

Un eurogol di Bonny a 7′ dalla fine ricaccia in gola l’urlo di gioia di un Monza che assaporava il ritorno alla vittoria. Finisce 1-1 all’U-Power Stadium ed è un punto che serve solo alla squadra di Chivu mentre le speranze salvezza di Nesta sono sempre più appese a un filo. Tre presunti rigori reclamati dal Monza e un possesso palla sterile del Parma sono la sterile sintesi di un primo tempo senza emozioni nè occasioni: i brianzoli sono un po’ impacciati per limiti oggettivi, i ducali sono parecchio impietriti dalla paura. Succede praticamente nulla sotto gli occhi dell’ospite d’onore Max Allegri, venuto a sostenere il vecchio amico Galliani – e viene rimandato tutto alla ripresa con il Parma che parte meglio e il Monza che segna alla prima palla gol. La spinge dentro capitan Izzo con un piattone sotto porta. La reazione c’è ma è poca roba fino all’83’ quando il neo-entrato Bonny fa tutto da solo e piazza un destro liftato all’incrocio che gela tutta Monza per l’1-1 finale

Top e flop Monza

Turati 6. Bravo quando è stato chiamato in causa.

Bravo quando è stato chiamato in causa. Izzo 7 . Con le buone o con le cattive dalle sue parti non si passa. Si prende anche il lusso di segnare a due anni di distanza dalla sua ultima rete.

. Con le buone o con le cattive dalle sue parti non si passa. Si prende anche il lusso di segnare a due anni di distanza dalla sua ultima rete. Zeroli 5.5. Anonimo, perde spesso l’avversario.

Anonimo, perde spesso l’avversario. Mota Carvalho 5.5 . Non si accende, viene spesso anticipato.

. Non si accende, viene spesso anticipato. Keita 6.5. Geometrie e fisicità al servizio della causa.

Top e flop Parma

Suzuki 6 . E’ sempre un po’ sgraziato ma stavolta è efficace

. E’ sempre un po’ sgraziato ma stavolta è efficace Leoni 5.5 . Ruvido e non sempre funzionale, viene ammonito ed esce dopo un’ora

. Ruvido e non sempre funzionale, viene ammonito ed esce dopo un’ora Valenti 6 . Una roccia, non concede alla platea ma neanche agli avversari

. Una roccia, non concede alla platea ma neanche agli avversari Almqvist 6. Tra i più attivi, gioca tra le linee e crea scompiglio

Tra i più attivi, gioca tra le linee e crea scompiglio Pellegrino 6. Cresce nella ripresa fino a diventare il più pericoloso dei suoi

Cresce nella ripresa fino a diventare il più pericoloso dei suoi Man 5.5 . Più mobile del solito ma poco attivo sotto porta.

. Più mobile del solito ma poco attivo sotto porta. Bonny 7. Entra e segna un bellissimo e pesantissimo gol

Chi è l’arbitro Manganiello

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Monza-Parma. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. In questa stagione era stato impegnato solo in serie B inizialmente, poi ha collezionato 11 gettoni in A, l’ultimo in Milan-Lazio ma come se l’è cavata al Brianteo l’arbitro di Pinerolo?

I precedenti di Manganiello con Monza e Parma

Dodici i precedenti col Parma che con lui aveva vinto solo 3 volte con 2 pari e 7 sconfitte. Cinque incroci col Monza (3 vittorie e 2 sconfitte).

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Cortese con Ferrieri Caputi IV uomo, Meraviglia al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Leoni, Mohamed, Hernani.

Monza-Parma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 23′ spallata di Valenti in area su Keita Baldè che rovina per terra, per l’arbitro non c’è niente. Al 28′ altro rigore chiesto dal Monza per un intervento di Pellegrino su Izzo che era sgusciato all’interno dell’area, Manganiello fa giocare. Al 43′ ancora lamentele del Monza che chiedeva un mani in area di Valeri su una carambola ma l’impressione è che il giocatore avesse le braccia attaccate al corpo. Primo giallo al 52’ per Leoni che atterra Dany Mota appena fuori area. Giallo al 71′ anche per Mohamed che trattiene il pallone con la mano dopo essere caduto. All’89’ giallo anche a Hernani.