Monza: Petagna resta il grande obiettivo di Galliani

12-07-2022 15:40

Detto fatto. Il MOnza non vuole essere una meteora e quanto promesso dal duo Berlusconi-Galliani, si sta verificando.

Mercato molto ben fatto, mirato e curato sotto ogni dettaglio: mix di giovani e più esperti, tendenzialmente tutti italiani e che vogliono essere protagonisti. L’ultimo nome che circola con insistenza in Brianza è quello dell’attaccante Petagna che Galliani conosce piuttosto bene, avendolo avuto nelle giovanili del Milan, prima di fare esperienza ad Ascoli e Bergamo.

Non è forse un vero e proprio bomber di razza ma è senza dubbio funzionale al gioco d’attacco di ogni squadra, visto il grande fisico che possiede. Nel corso del pomeriggio il Monza ci proverà, recapitando al Napoli una proposta basata su un prestito con diritto di riscatto – probabile trasformazione in obbligo in caso di salvezza – intorno ai 12-14 milioni. La palla adesso passa nelle mani di De Laurentiis.

