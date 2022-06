Monza scatenato: Candreva pronto a firmare un biennale

30-06-2022 11:53

Il Monza è scatenato. La società neopromossa in Serie A sta continuando a mettere a segno colpi importanti per farsi trovare pronta alla sua “prima” nella massima serie italiana.

In attesa di ufficializzare Sensi, attenzione a Candreva che sarebbe ormai ad un passo dal firmare con il club biancorosso. Si parla di un contratto biennale per l’esterno ex Lazio e Inter. La Sampdoria dovrebbe incassare circa 2,5 milioni di euro per il cartellino dello stesso Candreva (il suo contratto con il club ligure era valido sino al giugno del 2024).

