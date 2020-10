Monza, tre nuove positività al Coronavirus

Mentre il campionato di Serie B osserva la sosta per gli impegni delle Nazionali, salgono a cinque i casi di positività al Coronavirus.

Ai due già annunciati questa settimana se ne sono aggiunti altri tre dopo l’ultimo ciclo di tamponi.

A dichiararlo è stato lo stesso club bianzolo attraverso un comunicato ufficiale, senza però svelare le identità dei giocatori: “A.C. Monza informa che, dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati altri tre casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. I tre calciatori sono completamente asintomatici, e come da normative sanitarie in vigore, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio. Per tutti gli altri componenti della squadra, che sono risultati negativi ai tamponi, gli allenamenti continueranno come previsto dal protocollo federale”.

OMNISPORT | 10-10-2020 12:32