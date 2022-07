Monza, un rinforzo per reparto sulla lista di Galliani

28-07-2022 20:41

Il Monza attende svolgimenti sui fronti di mercato più caldi degli ultimi giorni, ovvero quelli che portano a Gonzalo Villar della Roma e Andrea Petagna del Napoli.

Come riporta il Corriere dello Sport, il club brianzolo continua a lavorare per strappare ai giallorossi il centrocampista spagnolo. Il Direttore Sportivo della Roma Tiago Pinto lo vuole cedere solamente con la formula del prestito con obbligo di riscatto, formula che non convince il Monza.

Per l’attaccante del Napoli, invece, manca ancora l’ok definitivo del patron Silvio Berlusconi, che probabilmente sogna ancora di poter arrivare ad acquistare un attaccante dallo status maggiormente alto rispetto a quello dell’ex Atalanta.

Sempre il Corriere dello Sport sottolinea anche l’interesse per l’esterno basso Pasquale Mazzocchi: il giocatore vuole andarsene dalla Salernitana, ma la società campana è disposta a liberarlo solamente in cambio di almeno 4 milioni di euro. Sfumata invece la pista che portava a Oscar Mingueza, in uscita dal Barcellona, ma diretto al Celta Vigo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE