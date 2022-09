Monza: zero vittorie, 2 gol fatti, 13 subiti. Stroppa: "Sento ancora la fiducia della società"

05-09-2022 21:54

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta il Monza è da solo ultimo in classifica. La squadra ha totalizzato 5 ko, segnato solo due gol e subiti 13. Nonostante questi numeri il tecnico Stroppa sente “ancora la fiducia della società, credo in quello che faccio e nella squadra” come ha detto alla fine della partita di questa sera, lunedì 5 settembre.

Stroppa ha poi aggiunto: “Per me il lavoro è iniziato qualche giorno fa. Ieri ho detto che non mi nascondo per le prime sconfitte, ma il lavoro è iniziato da poco. Rovella? Peccato non averlo avuto prima: ha cambiato la squadra”. Il tecnico, come riporta l’Ansa, ha poi analizzato così la partita contro la formazione di Gasperini: “Con il senno di poi avrei fatto prima le sostituzioni. Il primo tempo credo sia stato straordinario, abbiamo avuto il dominio del campo e creato grandi occasioni e abbiamo dominato per i primi 30 minuti. Poi di fronte c’era un avversario con forza fisica e capacità, e noi siamo andati in difficoltà. Giocando palla lunga sugli attaccanti, perdevamo palla e subivamo le ripartenze”.