Morace: "Lazio casa mia, un onore tornare"

Oltre vent’anni dopo l’esperienza da allenatrice allora alle prime armi e oltre trenta dopo quella da calciatrice, Carolina Morace torna alla Lazio, questa volta nei panni di tecnico.

Una soddisfazione per l’ex bomber della Nazionale ed ex ct delle Azzurre, che corona così un percorso da coach che si era arrestato con la separazione dal Milan nel maggio 2019.

“Voglio ringraziare il Presidente Lotito per avermi fatta tornare a casa dopo ventitre anni – le parole durante la presentazione ufficiale – Ho lasciato una Lazietta e torno in club di dimensioni internazionali che va avanti anche in Europa”.

L’obiettivo tutt’altro che mascherato è il ritorno in Serie A: “Quando il Presidente si mette in testa qualcosa, arriva sempre – ha detto Morace – Per me è un onore, ho visto l’entusiasmo dei tifosi e sono ancora più felice. Non cambierò il modulo di gioco, la squadra è forte, vanno solo corrette alcune cose”.

OMNISPORT | 02-02-2021 17:47