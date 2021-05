Moraschini tra passato e futuro: "Messina e Vitucci due maestri"

Riccardo Moraschini è una delle rivelazioni della stagione dell’Olimpia Milano.

La guardia ex Virtus Bologna e Brindisi, alla seconda stagione alla corte di Ettore Messina, si è ritagliato un posto fisso a suon di ottime prestazioni.

Intervistato da ‘Che Fatica La Vita Da Bomber’ per la seconda puntata del nuovo format Twitch “In diretta con…”, Moraschini è uscito allo scoperto sul proprio futuro: “Mi piacerebbe continuare la mia avventura a Milano. All’Olimpia mi trovo molto bene, sia con i compagni che con il coach. Milano è una città fantastica, vivere qui è veramente bello”.

“Il coach è sempre sul pezzo, in gara è molto concentrato e ci tiene a vincere, un po’ come tutti. Fuori dal parquet è una persona come tutte le altre. Crede molto nelle mie qualità e sta facendo di tutto per portarmi a un livello superiore, come fa del resto con tutti i giocatori, sia in allenamento che in partita”.

Uno sguardo poi al passato, ripensando all’esordio giovanissimo con le V nere e alla decisiva stagione a Brindisi con coach Frank Vitucci, prodromo dell’arrivo a Milano: “Esordire in prima squadra a 16 anni in una piazza come Bologna non è semplice. Tra l’altro ho debuttato contro Pozezzo nel suo ultimo anno da cestista, quando vestiva la canotta di Capo d’Orlando. Non mi sono fatto mancare nulla…”.

“Vitucci a Brindisi mi ha dato una seconda opportunità e molta fiducia dopo l’infortunio e la ripartenza dalla A2. Tornare su quei livelli è stato straordinario. Quella stagione è stata ricca di soddisfazioni e successi, non solo personali ma di squadra”.



OMNISPORT | 20-05-2021 13:21