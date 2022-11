Morata tranquillizza la Spagna: "Sto bene, sono pronto per il Mondiale"

22-11-2022 08:31

Alvaro Morata tranquillizza i tifosi iberici alla vigilia di Spagna-Costa Rica, partita che segnerà l’esordio delle Furie Rosse nella Coppa del Mondo in Qatar in programma domani, mercoledì 23 novembre, alle 17 all’Al Thumama Stadium di Doha. Le rassicurazioni giungono, nella fattispecie, dopo l’assenza dell’attaccante dell’Atletico Madrid nell’ultima amichevole premondiale disputata dalle Furie Rosse contro la Giordania.

Spiega l’ex Juve: “Sto molto bene. La verità è che ho preso una botta nell’ultima partita di campionato contro il Maiorca, poi però volevo solo venire qui a giocare. Ovviamente un’amichevole per me non sarebbe servita a nulla, sarebbe stato solo un inutile rischio. Mi sono allenato da solo, con i preparatori: adesso sono qui e sto alla grande”.