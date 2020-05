Moratti difende Icardi, bacchetta Mou e rivela sogno irrealizzato

Settantacinque anni e non sentirli. Massimo Moratti soffia oggi sulla torta e apre la porta dei ricordi più belli, che sono tutti targati Inter. L’ex presidente nerazzurro ha due motivi per festeggiare: esattamente dieci anni fa la sua Inter vinceva lo scudetto grazie al successo di Siena nell’anno che poi l’avrebbe consacrata sul tetto del mondo con la Champions del triplete. A Il Giornale Moratti ricorda quello scudetto che temette di veder volar via.

Moratti ricorda la paura di perdere lo scudetto 2010

“C’è stato un momento che la Roma ci superò di un punto in campionato ed ebbi paura che si potesse perdere lo scudetto ma poi loro persero in casa contro la Sampdoria. La squadra ci ha sempre creduto e non hai mai dato segnali di cedimento sia fisicamente che mentalmente e alla fine ce l’abbiamo fatta a conquistare uno scudetto sudato e meritato”.

Moratti ricorda la Champions e baccchetta Mourinho

Il 10 maggio 2010 lo scudetto e il 22 maggio la Champions: “Credo sia stato qualcosa di incredibile. Quando ci tieni molto a qualcosa non ti sembra quasi vero che poi si avveri ed esprimi tutto quello che hai dentro, ero felicissimo. Poi devo dire la verità ho subito ripensato a mio padre che era stato l’unico a vincere la Coppa dei campioni, due volte, con l’Inter.

Unico neo l’addio di Mourinho che andò al Real e non partecipò neanche alla festa a Milano. Un tecnico che Moratti ha sempre stimato: “Diciamo che io e lui non ne abbiamo mai parlato anche perché era una forma di incantesimo da non rompere. Io non l’ho mai disturbato a questo proposito anche se era nell’aria da tempo che qualcosa potesse succedere a fine stagione., devo dire la verità che effettivamente il gesto di salire sulla macchina del Real Madrid in quella maniera ha fatto discutere…avrebbe sicuramente potuto festeggiare a Milano ma forse non aveva voglia di esporsi in quella maniera davanti a tifosi che ha amato. Era come un addio e penso non se la sia sentita”.

Moratti appoggia le scelte di Icardi e Wanda Nara

Moratti si è sempre schierato dalla parte di Icardi e Wanda Nara nella diatriba con l’Inter: “Sì l’ho fatto perché sentivo di farlo, Mauro è un bravo ragazzo. Io penso sia stata una questione di principio, anche giusta da parte della società. In estate c’è poi stata la possibilità di venderlo ad un prezzo elevato e penso che abbiano concluso un’operazione che poteva essere conveniente per tutte le parti in causa”.

Il rimpianto di Moratti si chiama Cantona

Nella sua storia di presidente ha fatto tantissimi grandi acquisti, con Ronaldo il Fenomeno su tutti, ma un rimpianto Moratti ce l’ha: “Il mio più grande rimpianto è sicuramente il mio Cantona, mi avrebbe fatto vincere tanto ne sono certo…

Moratti rimprovera Chiellini

Infine Moratti torna sul libro di Chiellini e le sue parole su Balotelli e sull’Inter: “Penso non siano state uscite simpatiche ma Giorgio è una bella persona. In questo caso gli è scappato qualcosa di negativo e dispiace che un lottatore e un bravo difensore come lui abbia fatto certe dichiarazioni, poteva evitare”.

SPORTEVAI | 16-05-2020 08:57