Morbidelli con l'Academy di Rossi? Il pilota fa chiarezza

La Petronas non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma nell’ultima gara Morbidelli ha sicuramente fatto intravedere dei miglioramenti. Il pilota romano è fiducioso, anche per il compagno di squadra: “Se Vale è in grado di mettere in pista quello che sa fare – spiega a Crash-net -, sono sicuro che potrà lottare per la vittoria”.

In testa al mondiale c’è Quartararo: “Sta facendo un ottimo lavoro e sembra davvero forte – prosegue -. Ha la squadra ufficiale alle spalle ed è nella giusta forma mentale. Al momento Fabio sembra quello che ha un vantaggio in più su tutti gli altri”.

Infine, Morbidelli ha confermato il suo futuro con la Petronas, smentendo le voci che lo vorrebbero vicino alla scuderia di Rossi: “Correre per la VR46 forse in un lontano futuro potrebbe essere una buona cosa, ma penso che dovrebbe mirare a far crescere i giovani talenti dell’Academy. Sì, sono giovane, ma non sono così giovane. Quindi non credo di essere l’obiettivo di un eventuale team del genere”.

OMNISPORT | 24-04-2021 19:27