Si è fermata in semifinale la corsa di Gian Marco Moroni nel "Bangkok Open", torneo challenger ATP dotato di un montepremi di 54.160 dollari in corso di svolgimento sui campi in cemento della capitale della Thailandia.

Il 21enne tennista romano numero, 257 del ranking mondiale e nono favorito del seeding, è stato battuto per 6-2 6-2, in un'ora e 21 minuti di partita, dal russo Aslan Karatsev, numero 293 del ranking mondiale. L

SPORTAL.IT | 17-01-2020 19:16