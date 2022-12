Morte Mihajlovic, il ricordo di Novak Djokovic

17-12-2022 16:42

Novak Djokovic ha ringraziato Sinisa Mihajlovic per il suo impatto sullo sport serbo dopo la morte del 53enne. Mihajlovic è deceduto ieri dopo una battaglia contro la leucemia durata tre anni.

La malattia gli era stata diagnosticata nel 2019, ma Sinisa ha continuato ad allenare in Serie A fino a settembre, quando è stato esonerato dal Bologna.

Mihajlovic ha allenato anche il Milan e la nazionale serba nel corso della sua lunga carriera, e ha anche giocato, tra gli altri club, con Roma, Sampdoria, Inter e Lazio.

I tributi sono arrivati da tutto il mondo del calcio, e anche il grande tennista Djokovic ha salutato il suo defunto connazionale.

“Riposa in pace, caro Sinisa”, ha scritto Djokovic su Instagram. “Condoglianze alla famiglia Mihajlovic. Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro sport, oltre che per l’Italia. Il tuo segno sarà indelebile”.