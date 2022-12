Morte Pelé, la FIFA: "Un minuto di silenzio in tutto il mondo"

31-12-2022 10:12

Fonte: Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images

Il 29 dicembre è venuto a mancare il Re del calcio Pelé, all’età di 82 anni, mentre era ricoverato all’ospedale Einstein di San Paolo dove combatteva contro un tumore al colon. Le celebrazioni per la sua morte stanno continuando, e anche la FIFA, il massimo organo del calcio mondiale, vuole prenderci parte.

Tramite un comunicato inviato alle federazioni di tutto il mondo, la FIFA ha invitato tutti a rispettare un minuto di silenzio nel corso delle gare di questo fine settimana.

Questa la nota pubblicata dal sito ufficiale della FIFA:

“ll 29 dicembre 2022 il mondo del calcio ha perso il suo Re – recita la nota – Edson Arantes do Nascimento, affettuosamente conosciuto dalla comunità calcistica e da tutti come Pelé, era un’icona calcistica come nessun’altra. Pelé ha portato la magia del calcio sudamericano nel mondo e ha dato un significato alla frase ‘The Beautiful Game’. Rimane l’unica persona nella storia ad aver vinto tre Mondiali. La sua incomparabile immaginazione e abilità in campo ha abbagliato chiunque abbia avuto la fortuna di assistervi, il tutto con il sorriso sul volto e il calore nel cuore. Finché si giocherà a calcio, Pelé sarà ricordato e ci mancherà”.