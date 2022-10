14-10-2022 18:00

La famiglia Steeman non trova pace. Due giorni fa Victor, 22enne pilota della Supersport 300, è rimasto vittima di un grave incidente in gara durante il GP di Portogallo a Portimao. Dopo una caduta alla curva 14, l’olandese è stato travolto da José Luis Perez Gonzalez che sopraggiungeva. La corsa è stata subito interrotta per permettere i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La nota della famiglia dopo la morta di Steeman

Trasportato in elicottero all’ospedale di Faro, Steeman è stato subito dichiarato in pericolo di vita per i numerosi traumi subiti, anche alla testa. Non c’è stato purtroppo nessun miglioramento e l’olandese ha perso prematuramente la vita.

Immediata la reazione della famiglia che ha condiviso le emozioni di quel brutto momento con una nota.

“Quello di cui hai sempre avuto paura come genitore di un motociclista ora è successo il nostro Victor non ha potuto vincere quest’ultima gara. Nonostante la perdita e il dolore insopportabili, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe, attraverso la sua morte, è riuscito a salvare altre cinque persone donando i suoi organi. Ringraziamo tutti per il modo in cui avete vissuto con noi in questi giorni. Il nostro Victor ci mancherà enormemente“.

Tragedia Steeman: morta la mamma di Victor per infarto

Un’altra tragedia però ha colpito la famiglia Steeman, appena due giorni dopo la morte di Victor nella Supersport 300: si è spenta nella sua casa anche Flora van Limbeek, la mamma del 22enne alfiere della Kawwasaki. Un arresto cardiaco, provocato molto probabilmente dal dolore per la perdita del figlio, ha stroncato la vita della donna 59enne.

Steeman e il leggendario Phil Read sono stati ricordati anche a Phillip Island con un minuto di silenzio e le loro foto in occasione della conferenza stampa della MotoGP. Prevenire tutti questi incidenti non è certo semplice, ma bisognerebbe fare molto di più. Per chi guida una moto la morte è sempre dietro l’angolo, l’addio di Flora van Limbeek invece è una tragedia inaspettata che due giorni dopo quella del figlio lascia un vuoto incolmabile.