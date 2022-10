12-10-2022 14:35

Non ce l’ha fatta Victor Steeman, pilota 22enne olandese della Supersport 300 e vittima di un terribile incidente, che gli è stato fatale, durante il GP del Portogallo a Portimao. Il pilota, dopo giorni di agonia e di lotta tra la vita e la morte si è spento: dopo la caduta in pista era stato travolto da un collega che stava arrivando, ovvero José Luis Perez Gonzalez.

Fatale l’incidente per Victor Steeman

Victor Steeman era pilota del team Mtm Kawasaki ed era anche secondo nella classifica generale a 50 punti dal leader Alvaro Diaz. È stata però letale la caduta, dopo pochi giri a Portimao, alla curva 14, dove una volta a terrà è stato travolto dal collega José Luis Perez Gonzalez. Subito la gara era stata interrotta con i soccorsi arrivati immediatamente. La situazione è apparsa, però, dai primi momenti grave con l’olandese che è stato anche operato per un ematoma alla testa. La situazione però era già grave e non c’è stato nulla da fare. Steeman era pure in corsa per il titolo grazie ai suoi cinque podi e le tre pole position.

Le parole della famiglia di Steeman

Immediata la reazione della famiglia che ha condiviso le emozioni del momento in una nota. “Quello di cui hai sempre avuto paura come genitore di un motociclista ora è successo il nostro Victor non ha potuto vincere quest’ultima gara. Nonostante la perdita e il dolore insopportabili, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe, attraverso la sua morte, è riuscito a salvare altre cinque persone donando i suoi organi. Ringraziamo tutti per il modo in cui avete vissuto con noi in questi giorni. Il nostro Victor ci mancherà enormemente”.

Il cordoglio di Federazione Internazionale di Motociclismo

Puntuale anche il cordoglio della autorità della FIM: “Il cordoglio della FIM, Dorna e l’Autodromo Internacional do Algarve porgono le loro più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, al team di Victor e a tutti coloro che gli volevano bene”. Il pilota stava scrivendo una pagina di questo sport, grazie alla pole position conquistata a Barcellona era diventato quello con il maggior numero di pole nel WorldSSP300.