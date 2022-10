09-10-2022 19:10

In Superbike è ancora grande Bautista. La vittoria a Portimao in gara-2 regala la gioia alla squadra Ducati e consente allo spagnolo di allungare in classifica.

Al termine della gara. Bautista ha ammesso: “Sono felice. La classifica? Lo dico dall’inizio della stagione: il mio obiettivo è quello di divertirmi a correre con questa moto. In Australia, poi, faremo i conti. Merito Ducati? In MotoGP vincono in tanti, qui solo io”.