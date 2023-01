Morte Tavecchio: un minuto di raccoglimento su tutti i campi

La scomparsa dell'ex presidente della Figc e la decisione della Federcalcio, le cui bandiere della sede sono oggi a mezz'asta

28-01-2023 12:13

Dopo la notizia della morte di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, sono già numerosi messaggi di cordoglio da parte di sportivi e istituzioni. La Figc ha deciso che, prima di tutte le partite dei campionati nazionali previste per il week end – comprese quelle del lunedì – venga osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la figura di Tavecchio. Inoltre, le bandiere del palazzo di via Allegri – sede della Federcalcio a Roma – e del Centro tecnico federale di Coverciano sono a mezz’asta.

Tavecchio è mancato nella notte, era ricoverato da alcuni giorni in Brianza.