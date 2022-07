Morto a 85 anni Uwe Seeler, leggenda del calcio tedesco

21-07-2022 19:54

È morto a 85 anni Uwe Seeler, uno dei più grandi campioni della storia del calcio tedesco, anche se in quattro edizioni dei Mondiali da lui disputate, dal 1958 al 1970, non riuscì mai a conquistare il titolo.

Nato ad Amburgo il 5 novembre 1936, attaccante tozzo e tosto, ha giocato per 19 anni, dal 1953 al 1972, nella squadra della sua città, totalizzando 580 presenze e 490 gol tra tutte le competizioni, vincendo un campionato tedesco, una Coppa di Germania e un titolo di capocannoniere, chiudendo poi la carriera con una stagione agli irlandesi Cork Celtic.

In Nazionale ha sommato 72 presenze e segnato 43. Ai Mondiali, dove ha collezionato 21 presenze e 9 gol, particolarmente dolorose sono state per lui le sconfitte, entrambe ai supplementari, contro l’Inghilterra per 4-2 nella finale mondiale di Wembley nel 1966 e contro l’Italia per 4-3 nella semifinale dell’Azteca di Città del Messico nel 1970.