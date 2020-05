Morto Cesare Barbieri, giornalista di Mediaset Premium e Sky

Cesare Barbieri è scomparso a soli 55 anni. Il giornalista sportivo è scomparso lunedì scorso, dopo una lunga malattia, aggravata da un ictus. Da diverse settimane era ricoverato in una struttura sanitaria specializzata in neurologia, a Pavia.

Cesare Barbieri: la carriera

Barbieri ha iniziato la professione da giovanissimo seguendo la sua grande passione: lo sport. Dopo gli esordi a Radio Pavia (era originario di Vigevano) e al settimanale locale «il Lunedì», ha collaborato con diverse televisioni (7 Gold, Sky, Mediaset, Espn Classic) e con la piattaforma Tim.

Lavorava per Infront e il magazine sulla serie B per la Lega Calcio, BMagazine, e continuava a seguire le sue basket e volley.

Il ricordo dei colleghi

“Il Presidente Mauro Balata e lo staff della Lega B ricordano Cesare Barbieri, giornalista innamorato del suo lavoro e del calcio – il ricordo della serie cadetta -. All’interno del BMagazine sono racchiusi i suoi ultimi articoli che raccontano il mondo della B visto dalla sua penna. Ciao amico nostro e poeta”.

Gli ex colleghi di Sport Mediaset gli hanno reso omaggio con un ricordo molto affettuoso: “Eri un’enciclopedia dello sport, ti ricordavi tutto e ti portavi dietro quella passione totale che, ogni volta, ci faceva ricordare il motivo per cui abbiamo deciso, decenni fa, di fare questo lavoro – la dedica di Andrea Cocchi -. Ne hai fatte di cose ma la tua forza è sempre stata quella di portare nel giornalismo il bambino che impazziva per Roberto Boninsegna. Ti saluto riportandoti le parole del tuo maestro Giorgio Micheletti: «Cesare era un personaggio che non si è mai dimenticato di essere una persona». Se per caso dove sei adesso si dovesse giocare a pallone spiegagli bene che cosa sia la diagonale. Di sicuro anche lì ne saprai più di tutti. Ciao Cesarone e grazie per averci regalato la tua amicizia”.

