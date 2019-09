Morto il figlio di Cafu, lo sconcerto di Totti: "Non è possibile"

Si rincorrono i messaggi di cordoglio rivolti a Cafu, vittima di un lutto impensabile ed innaturale come la perdita di suo figlio, Danilo Feliciano, colpito da un infarto a meno di 30 anni.

Aveva solo 29 anni ed è morto a causa di un attacco cardiaco durante una partita di calcio tra amici. Il figlio maggiore dell’ex terzino di Roma e Milan ha accusato un primo malore nel giardino di casa Barueri, nei pressi di San Paolo, mentre era in corso una riunione di famiglia per un compleanno. Trasportato in ospedale, non ha superato un secondo attacco cardiaco.

Tanti i messaggi di cordoglio per Cafu, un uomo che nonostante tutto ha segnato la storia del calcio nostrano e la vita di compagni che, adesso, hanno deciso di ricordare Danilo Feliciano e di esternare il loro dolore sui social, nell’era di Instagram e twitter.

Toccanti le parole che l’amico, ed ex compagno di squadra, Francesco Totti, ha deciso di postare su Instagram. Poche, ma forse le uniche spendibili in questo momento: “L’ho visto crescere….non è possibile!!!! Ti sono vicino amico mio con tutto il cuore. Riposa in pace Danilo”.

Anche Gabriel Batistuta su Twitter ha dedicato un post al ragazzo e alla sua famiglia: “Sono vicino a Cafu e alla sua famiglia in questo momento difficile. Danilo riposi in pace”.

Il ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, ha twittato: “Non ci sono parole che possano alleviare il tuo dolore. Un grande abbraccio, ti sono vicino!#Cafu”

Messaggi sono giunti anche dalle società che hanno legato il proprio nome a quello del brasiliano, autentica leggenda del calcio moderno. La società capitolina si è espressa in questo modo: “La Roma esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafu e alla sua famiglia in questo momento di dolore”.

Solidarietà anche da parte del Milan: “Il nostro Cafu ha perso suo figlio, Danilo. E’ con il cuore triste che rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia in questo momento di profonda tristezza. Marcos, ogni rossonero è con te e con la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi”.

Una necessità condivisa anche dal Real Madrid, che ha dedicato al terzino e al suo ragazzo un ricordo: “Il Real Madrid profondamente rammaricato per la morte di Danilo, figlio della leggenda del calcio brasiliano Cafu. Il club vuole esprimere le sue condoglianze a Cafu e tutta la sua famiglia e si unisce al suo dolore in questi momenti così difficili”.

